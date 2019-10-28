باسم خشان يطالب بإلغاء قانون مؤسسة السجناء السياسيين بالكامل

2019/10/28 | 21:21

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن عضو مجلس النواب، ستار الجابري، اليوم الاثنين، البدء بجمع تواقيع لأعضاء البرلمان، وتقديم طلب يتضمن الغاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي نهائياً، وليس حلها فقط.

وقال ستار الجابري، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة

بغداد اليوم _ متابعة

بحث رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأوضاع الراهنة في العراق وشمال سوريا، في لقاء جمع الطرفين بالعاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت "وكالة أنباء فارس" الإيرانية، أن

بغداد اليوم – بغداد

رد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الاثنين، على اتهام مجلس القضاء الأعلى للعبادي بـ"مشاركته في جرائم وزراء حكومته (السابقة) الفاسدين، واستغلال منصبه سابقاً لأغراض خاصة"، معلناً استعداده

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