عادل حبه - لا مفر لك إلاَ أن ترحل يا عادل عبد المهدي

2019/10/28 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_حبه لا مفر لك إلا أن ترحل ياعادل عبد المهديـ عليك أن ترحل لأنك شرعت منذ توليك بتنفيذ مخطط عتاة الطرف الطائفي وحماتهم الإيرانيين بتهميش الجيش العراقي وقوات مكافحة الارهاب وقادة الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وتكليف الميليشيات المسلحة بالهيمنة على المؤسسة الأمنية من أجل فرض نظام الاستبداد الطائفي المذهبي على العراق على هدى ما جرى في ايران.وعلى هذا المنوال جرى تهميش كوكبة من القادة الذين لعبوا دورا......

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