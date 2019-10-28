كي لا نُفجع ببغدادي آخر

2019/10/28 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غسان شربل كان يومَ ترامب بلا منازع.نادراً ما أتيحَ لرئيس أن يستدرجَ العالمَ بأسره لانتظار روايته.وهي كانت مثيرةً ومشوقة.كانت لحظة قوة استثنائية في ولايته.وكان باستطاعته الإعلان عن إنجاز اشتهاه كثيرون.والقول إنَّه عاقبَ كبيرَ المرتكبين والمطلوب الأول في العالم.وإنه أنزلَ حكمَ العدالة بالرجل الذي حزَّ أعناق أميركيين وصنعَ نكبة الإيزيديين […]

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