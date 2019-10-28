عودة الروح العربية

2019/10/28 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سهى الجندي لم تكن رواية «عودة الروح» لتوفيق الحكيم خاصة بحقبة زمنية معينة ولكنها رواية رمزية تنطبق على الانسان في كل زمان ومكان، لأنها بحثت في روح الشعب وليس زمانه أو مكانه او طبقته الاجتماعية والاقتصادية أو مستواه التعليمي أو ديانته.فقد عرضت تاريخ مصر منذ الفراعنة حتى استقلال مصر، والروح التي عادت هي تلك […]

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