سد النهضة: هؤلاء لا يقرؤون أيامهم السالفة

2019/10/28 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.بليغ حمدي إسماعيل بغير عودة إلى التذكير الذي بات مكرورا وباهتا بأن ذاكرة المصريين مصابة بالتجاهل عن عمد وقصد، فأيامنا جميعها تؤكد هذه الحقيقة التي لم تعد بحاجة إلى دراسات متخصصة وأبحاث كاذبة أكاديميا يقوم بها أساتذتنا الأماجد والأفاضل الذين يتفوقون فقط على أنفسهم من أجل تقلد منصب غير ذي دلالة تذكر.لذلك فمن […]

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