2019/10/28 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد تحالف سائرون ان اقرار مجلس النواب لحزمة الاصلاحات جاء نتاجا للضغط الشعبي واعتصام سائرون.

وقال النائب عن التحالف سلام الشمري إن تكاتف الشعب بجميع مكوناته للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد والمفسدين اضافة لضغط تحالف سائرون وما يمثله من عمق شعبي ادت الى اتخاذ هذه القرارات، فيما شدد على ضرورة البدء الفوري بتنفيذ المطالب المشروعة والتعامل مع المتظاهرين بما يكفله القانون والدستور.

وأكد ان تحالف سائرون ماض باعتصامه وضغطه لحين تنفيذ المطالب والا سيكون للتحالف موقف اخر يتناسب مع ما يطلبه الشعب.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمري : اقرار مجلس النواب لحزمة الاصلاحات جاء نتيجة لاعتصام “سائرون”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشمري : اقرار مجلس النواب لحزمة الاصلاحات جاء نتيجة لاعتصام “سائرون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).