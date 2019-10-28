الكهرباء تحث مؤسسات الدولة على نصب منظومات شمسية

2019/10/28 | 21:44

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بغداد / طارق الاعرجي

حثت وزارة الكهرباء مؤسسات ودوائر الدولة ببغداد والمحافظات على نصب منظومات الوحدات الشمسية لرفد المنظومة الكهربائية بطاقات اضافية تصل الى 1500 ميغاواط قبل موسم الصيف المقبل، مؤكدة استمرار عمل ملاكاتها بشكل طبيعي وعلى مدار الساعة.



وقال مدير اعلام الوزارة مصعب المدرس بتصريح خاص ادلى به لـ"الصباح" على هامش ورشة العمل الخاصة ببناء المنظومات الشمسية بمقرات الدوائر الحكومية امس وحضرها وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عبد الحسين هنين: ان اقامة الورشة تأتي ضمن تنفيذ البرنامج الحكومي لدعم انتاج الطاقة المتجددة من خلال نصب الوحدات الشمسية بمقرات دوائر ومؤسسات الدولة في بغداد والمحافظات، اذ تم استعراض فائدة هذه المنظومات واسهامها بتخفيض الاحمال ورفد المنظومة بطاقات اضافية.

واضاف، ان وزارته تخصص حاليا ما يقارب 1500 ميغاواط من الطاقة الانتاجية المتاحة للدوائر والمؤسسات الحكومية ببغداد والمحافظات، مبينا ان نصب منظومات الطاقة الشمسية سيسهم بتوفير هذه الطاقة للمواطنين، منوها بأن الكهرباء حثت الوزارات والمؤسسات والمقرات الحكومية ببغداد والمحافظات على ضرورة الاسراع بنصب هذه الوحدات قبل موسم الصيف المقبل.

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