النفط تؤكد زيادة العمالة الوطنية في جميع مشاريعها

2019/10/28 | 21:44

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بغداد / الصباح

اكد وزير النفط، ثامر عباس الغضبان، ارتفاع نسب انجاز مشروع مصفى كربلاء وفق المخطط لها، مشددا على عدم السماح لأي جهة بإيقاف سير العمل في هذا المصفى الحيوي، بينما كشفت وزارة النفط ، عن اعادة تأهيل محطة ماء تحلية ( سيحان) في قضاء ابي الخصيب في محافظة البصرة.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "الصباح"، ان "الغضبان استقبل عددا من ممثلي تظاهرات العمالة الوطنية في مصفى كربلاء، وجرت خلال اللقاء مناقشة جميع مطالب الشباب العراقي العاملين في مشروع المصفى والاستماع لها ، فضلاً عن التأكيد على مشروعية بعض هذه المطالب التي تتعلق بالأجور والسكن والطعام والنقل".

واكد وزير النفط، بحسب البيان، "ارتفاع نسب انجاز مشروع مصفى كربلاء وفق المخطط لها"، مشددا في "عدم السماح لأي جهة بإيقاف سير العمل في هذا المصفى الحيوي او التأثير في العمل فيه تحت أي ذرائع او مبررات، لان المصفى يعد من المشاريع الوطنية الحيوية والستراتيجية المهمة في الصناعة النفطية الوطنية التي تغطي جزءا كبيراً من الحاجة المحلية من المشتقات النفطية وتخدم الصالح

العام".

واوضح، ان "الوزارة حريصة على زيادة نسبة اعداد تشغيل العمالة الوطنية في جميع المشاريع النفطية وتوفير البيئة المناسبة للعمل والإنتاج".

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