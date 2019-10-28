الجمعة المقبل.. انطلاق معرض بغداد الدولي بدورته الـ 46

2019/10/28 | 21:44

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بغداد / الصباح

تنطلق يوم الجمعة المقبل اعمال معرض بغداد الدولي بدورته الـ 46 بمشاركة فاعلة من 23 دولة و800 شركة محلية وعالمية، في الوقت الذي اعدت فيه وزارة التجارة خطة لتسهيل دخول المواطنين والوفود المشاركة اسهاما في إنجاحه.



وقال مدير الشركة العامة للمعارض التجارية بالوزارة وكالة سرمد طه سعيد في تصريحات صحفية: ان شركته تلقت عروضا للمشاركة في دورة معرض بغداد المقبلة التي ستقام للمدة بين (1 ـ 10) من الشهر المقبل من 23 دولة عربية واجنبية و800 شركة محلية وعالمية، كاشفا عن ان هناك دولا وشركات تشارك للمرة الاولى في دورات المعرض، ما يدل على رغبتها في الانفتاح على الاسواق العراقية.

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