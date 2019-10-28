البرلمان يلغي جميع مخصصات الرئاسات والدرجات الخاصة وامتيازات رفحاء واستجواب عبد المهدي الشهر المقبل

2019/10/28 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النصر حاول اقالة رئيس الوزراء في جلسة امس سائرون تعتزم الإطاحة به قبل الدعوة الى انتخابات مبكرة بغداد – الصباح الجديد: كشف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي امس الاثنين، عن ان المجلس يعتزم استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وأربعة من وزرائه، الشهر المقبل الذي تفصل بيننا وبينه ثلاثة أيام، بعد ان كان صوت المجلس ...

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