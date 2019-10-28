الحكومة: نعمل على 3 مسارات في الاحتجاجات وتلقينا جميع المطالب

2019/10/28 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقاءات الرئاسات أسهمت في تذليل العقبات وعززت التنسيق بين السلطات بغداد – وعد الشمري: أكدت الحكومة الاتحادية، أمس الاثنين، أن تعاطيها مع ملف الاحتجاجات يكون على ثلاث مسارات، مشيرة إلى تلقيها جميع طلبات المتظاهرين المتعلقة بتوفير الخدمات ورفع المستوى المعيشي، مؤكدة أن لقاءات الرئاسات الأخيرة أسهمت في تذليل العديد من العقبات وعززت التنسيق بين السلطات....

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