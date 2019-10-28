برلمان كوردستان يبحث مسودة قانون المغتربين

2019/10/28 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن برلمان كورستان، اليوم الاثنين، عن اجراء المناقشات بشأن مسودة قانون المغتربين الكوردستانيين.

وجاء في بيان للبرلمان ورد لشفق نيوز، ان لجنة العلاقات والمغتربين الكوردستانيين عقدت، اليوم الاثنين، اجتماعا اعتياديا باشراف رئيس اللجنة ريبوار بابكيي وبحضور نائب رئيس اللجنة وعدد من الاعضاء من اجل مناقشة مسودة قانون المغتربين الكوردستانيين.

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