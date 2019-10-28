الحلبوسي: قرارات البرلمان اليوم قانونية ودستورية بما فيها حل مجالس المحافظات

2019/10/28 | 21:53

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

طرح رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الاثنين، مبادرة قال انها شاملة لانهاء الازمة الحالية، فيما تضمنت المبادرة 16 فقرة ابرزها اقالة الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة ترأسها شخصية مستقلة، بالإضافة الى اجراء انتخابات مبكرة

بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب الفائز بعضوية مجلس النواب بقرار المحكمة الاتحادية باسم خشان، الاثنين، بإلغاء قانون مؤسسة السجناء السياسيين بالكامل.

وقال خشان خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاش

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