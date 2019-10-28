قائد عمليات بغداد يأمر بتوقيف المعتدين على احدى الطالبات في منطقة البنوك

2019/10/28 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر قائد عمليات بغداد اللواء الركن قيس خلف رحيمة، اليوم الاثنين، بتوقيف المعتدين على احدى الطالبات في منطقة البنوك ويفتح تحقيق معهم.

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