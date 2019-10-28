سعيد الوجاني - تحليل مشروعية الملك في الحكم

2019/10/28 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني أين تتجسد مشروعية الملك عند ممارسته الحكم ؟ أولا ، لا يجب أن نُسقط المشروعية الدستورية الغربية على النظام المغربي ، لأنه يختلف عنها أصلا .ثانيا ، إن أيّ محلل يريد ان يحلل أصل المشروعية عند النظام المغربي ، دون التركيز على الموروث الإيديولوجي الضارب في التاريخ لما يناهز 350 سنة ، سيكون بمن يتجاهل أصل الحكم ، واصل المشروعية التي تغلفها المنظومة المخزنية ، كإطار إيديولوجي يعكس فلسفة الحكم ال......

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