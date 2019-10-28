عمليات بغداد: توقيف المعتدين على طالبة متظاهرة

2019/10/28 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد اعلام عمليات بغداد، اليوم الاثنين، بتوقيف المعتدين على إحدى الطالبات في العاصمة بغداد.

وقال في بيان ورد لشفق نيوز ان "قائد عمليات بغداد اللواء الركن قيس خلف رحيمة وجه بتوقيف المعتدين على إحدى الطالبات في منطقة البنوك وفتح تحقيق معهم ".

واضاف البيان انه "في الوقت الذي تدين به القيادة مثل هذه التصرفات غير المنضبطة، تؤكد القيادة إنها حريصة كل الحرص على إدامة علاقتها الوثيقة والطيبة مع ابناء شعبنا العظيم".

واشار الى ان "وفداً من قيادة عمليات بغداد زار ذوي الطالبة للإطمئنان على صحتها، وإبداء جميع أشكال المساعدة لهم".

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