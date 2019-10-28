قائد شرطة النجف يلتقي وجهاء العشائر والناشطين ويشيد بسلمية التظاهرات

2019/10/28 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ناقش قائد شرطة النجف اللواء غانم محمد جعفر، اليوم الاثنين، مع عدد من شيوخ العشائر والوجهاء، الوضع الأمني وحماية التظاهرات وضمان سلميتها.

وذكر بيان لشرطة النجف تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن " قائد الشرطة ثمن الحرص الكبير لشباب النجف الذين حافظوا على سلمية التظاهرات وكانوا بحق نموذجا يمثل مدينة الإمام علي (عليه السلام) وكانوا مثالا لكل المحافظات واستجابوا لنداء المرجعية الدينية العليا التي تثمن سلمية التظاهرات وتوكد على ضبط النفس".

وبين جعفر أن "الأجهزة الأمنية تعمل جاهدة من أجل حماية أبناء النجف الاشرف وهي تقف مع مطالبهم التي كفلها الدستور".

وعلى صعيد متصل التقى قائد الشرطة وفقا للبيان بـ "عدد من الناشطين وناقش معهم سلمية التظاهرات وثمن موقف المتظاهرين وتعاونهم مع الأجهزة".

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