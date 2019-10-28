2019/10/28 | 22:09

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مواطنو قضاء الشطرة: انفلات امني كبير وعلى الحكومة المحلية التدخل

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مواطنو قضاء الشطرة: انفلات امني كبير وعلى الحكومة المحلية التدخل

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