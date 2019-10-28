2019/10/28 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس قبيلة البدور الشيخ عدي آل عابر فهد الشرشاب، اليوم الإثنين، نواب محافظة ذي قار إلى تقديم استقالاتهم من مجلس النواب، مؤكداً أن القرارات التي اتخذها البرلمان اليوم سيردها القضاء لأنها غير قانونية.

وقال الشرشاب، في بيان تلقته "الغد برس"، إن "ما حدث اليوم في البرلمان من تصويت على قرارات غير ملزمة لم تكن إلا لتمتص غضب الشارع، حيث استغلوا ضعف الثقافة القانونية لدى الكثير من المتظاهرين ليصوتوا على قرارات لإلغاء قوانين، وإن القانون لا يعدل ولا يلغى إلا بقانون".

وأضاف، إن "جلسة البرلمان هي استمرار للتسويف وعدم الشعور بالمسؤولية، فالشعب يطالب بحله لا بحل مجالس المحافظات، كما وأدعو نواب محافظة ذي قار إلى تقديم استقالاتهم تلبيةً لمطالب المتظاهرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرشاب داعياً نواب ذي قار إلى الإستقالة: القضاء سيردّ قرارات البرلمان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرشاب داعياً نواب ذي قار إلى الإستقالة: القضاء سيردّ قرارات البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).