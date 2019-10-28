رئيس مجلس النواب يكشف سبب دعوة عبد المهدي لحضور جلسة البرلمان اليوم

2019/10/28 | 22:23

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، سبب دعوة البرلمان رئيس الوزراء عادل عبد...





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