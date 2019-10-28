مقتل أبو بكر البغدادي: هل مات تنظيم الدولة الإسلامية بموت زعيمه؟

2019/10/28 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هل تنظيم الدولة الاسلامية سيموت بموت زعيمه أبو بكر البغادي؟ الجانب الأمريكي وعلى لسان دونالد ترامب عرض شريط عملية ملاحقة وقتل أبو بكر البغدادي كما قتل أيضا المتحدث باسم التنظيم أبو الحسن المهاجر في عملية مشتركة بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية.



هل قتل البغدادي يعني نهاية الخلايا النائمة؟ حتى وان تم القضاء على الزعيم ما العمل مع موارد التمويل في الخارج؟ يناقش هذا الموضوع عماد حاسو، باحث في الشؤون الجيوسياسية في جامعة السوربون 4، وخطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس جنوب، ومن واشنطن المحللة السياسية روان الرجولة.

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