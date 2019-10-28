فائق الشيخ علي يتهم الفريق رشيد فليح بقمع تظاهرة ضد النظام السابق عام 1999

2019/10/28 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد اتهم النائب فائق الشيخ علي قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح الحلفي بالمشاركة في قمع تظاهرات معادية للنظام السابق في الناصرية عام 1999.وقال الشيخ علي في تغريدة له على موقع تويتر إن رشيد يكرر موقفه اليوم بالوقوف ضد أهالي البصرة، على حد قوله.وفتح الشيخ علي النار أيضاً على المحلل […]

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