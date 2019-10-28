القوات الامنية تتعرض لفريق رصد مفوضية حقوق الانسان في ساحة النسور

2019/10/28 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادتعرض فريق الرصد والتوثيق التابع للمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق في ساحة النسور ببغداد الى الضرب والطرد من قبل القوات الامنية، بالرغم من تبليغهم من قبل الفريق بالواجب المكلفين به ..وتهيب المفوضية العليا لحقوق الانسان بالجهات كافة بالتعاون التام مع فرق الرصد المتواجدة في ساحات التظاهر وقرب المستشفيات وغيرها وتدعوهم بعدم التعرض لهم وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة خدمة للصالح العام.

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