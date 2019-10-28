تصميم شبان العراق على الانتصار

2019/10/28 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد الموسوي يبدو إننا كنا على خطأ بفهمنا في غابر الزمان لمقولة “قتل أمرئ في غابة جريمة لا تغتفر ….وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر” على انها تنطبق على...أكمل القراءة ←

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