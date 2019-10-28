العمائم المزيفة,,لادين لها

2019/10/28 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مروان الحدقجي “ان ابشع استغلال للانسان هو استغلاله باسم الدين ,,لذلك يجب محاربة المشعوذين والدجالين ,,حتى يعلم الجميع ان كرامة الانسان هي الخط الاحمر الذي دونه الموت” الثائر “تشي جيفارا”,,...أكمل القراءة ←

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