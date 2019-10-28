2019/10/28 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد العاني 1- الغاء مؤسسة السجناء السياسيين والاكتفاء بما حصل عليه البعض من الامتيازات والمنافع والابقاء على مؤسسة الشهداء على ان تمنح الحقوق للشهداء الحقيقيين وليس المزورين 2- الغاء مزاد...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افعلوها ان كنتم مخلصين للشعب والوطن) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افعلوها ان كنتم مخلصين للشعب والوطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).