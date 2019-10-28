هاشتاغ - سخرية من مقتل البغدادي، وطلاب في العصيان المدني بالعراق، وإصرار لبناني على قطع الطرق

2019/10/28 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنوعت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل #البغدادي.



معظم المغردين حيوا القوات الأمريكية.



وبينما شكك البعض في الخبر، سخر كثيرون من تكرار إعلان مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، ومن طريقة موته.



كما انشغل المغردون بانضمام الطلاب إلى مظاهرات العراق عبر هاشتاغ #العراق_ينتفض و #عصيان_مدني.



وفي لبنان، بعد أن نجح المتظاهرون في تشكيل #سلسلة_بشرية، وضعوا لأنفسهم تحد جديد وهو #قطع_الطرقات في #اثنين_السيارات في تحد لتعنت الطبقة السياسية.

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