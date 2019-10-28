كلكامش برس / بغداد
استبعد السياسي والنائب السابق حسن العلوي، استقالةالحكومة بعد التظاهرات الاخيرة التي تطالب بالاصلاحات، مبينا :” ان الكرة في ملعب المتظاهرين مابين الاستمرار او العودة “.
وقال العلوي:” ان النظام الملكي كان يغير الحكومات مع كل تظاهرة تخرج ضدها لامتصاص غضب الشارع وانهاء التظاهرة خوفا من انقلاب الامر عليه ” ، مشيرا الى انه :” بعد تغير النظام الى جمهوري لم يسجل تاريخ العراق استقالة اية حكومة استجابة لمطالب المتظاهرين “.
واوضح انه :” لا يوجد بقاموس الحكومة اي خيار لتقديم الاستقالة ، وانها ستقدم حلولا لارضاء المتظاهرين ، ويبقى مدى تطبيقها من عدمه وفقا لصدق من في السلطة “.
وتابع :” ان الموقف الان متوقف على ارادة المتظاهرين مابين الاستمرار بالتظاهرات واجبار الحكومة على الاستقالة او التعب وانهاء التظاهرات “.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلوي : لا وجود للاستقالة في قاموس الحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلوي : لا وجود للاستقالة في قاموس الحكومة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).