العلوي : لا وجود للاستقالة في قاموس الحكومة العراقية

2019/10/28 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلكامش برس / بغداد

استبعد السياسي والنائب السابق حسن العلوي، استقالةالحكومة بعد التظاهرات الاخيرة التي تطالب بالاصلاحات، مبينا :” ان الكرة في ملعب المتظاهرين مابين الاستمرار او العودة “.

وقال العلوي:” ان النظام الملكي كان يغير الحكومات مع كل تظاهرة تخرج ضدها لامتصاص غضب الشارع وانهاء التظاهرة خوفا من انقلاب الامر عليه ” ، مشيرا الى انه :” بعد تغير النظام الى جمهوري لم يسجل تاريخ العراق استقالة اية حكومة استجابة لمطالب المتظاهرين “.

واوضح انه :” لا يوجد بقاموس الحكومة اي خيار لتقديم الاستقالة ، وانها ستقدم حلولا لارضاء المتظاهرين ، ويبقى مدى تطبيقها من عدمه وفقا لصدق من في السلطة “.

وتابع :” ان الموقف الان متوقف على ارادة المتظاهرين مابين الاستمرار بالتظاهرات واجبار الحكومة على الاستقالة او التعب وانهاء التظاهرات “.

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