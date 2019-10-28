بعد مقتل البغدادي.. هل انتهى داعش حقاً؟ أم سيعود أشد فتكاً؟

2019/10/28 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق ما أن أعلن الرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب خبر تأكيد مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في محافظة #إدلب السورية المنطقة الخاضعة لسيطرة جماعات إسلامية محسوبة على #تركيا، […]

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