مع إعلان حظر التجوال ليلًا.. البغداديون يتوافدون إلى التحرير وصفحة الصدر تعلق: المشي رياضة وبغداد كلها ساحة تحرير

2019/10/28 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق توافد ألاف من أهالي بغداد إلى ساحة التحرير، بعد قرار حظر التجوال الذي فرضته قيادة عمليات بغداد من الساعة الثانية عشر ليلًا حتى السادسة صباحًا، حيث يحمل المواطنين أعلامًا وترتفع أصوات الأغاني الوطنية في عجلاتهم لمؤازرة المتظاهرين في التحرير.وتشهد ساحة التحرير، حتى مساء اليوم الاثنين، هدوء نسبيا مع استمرار القوات الأمنية باطلاق […]

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