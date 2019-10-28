تربية بابل توضح حقيقة منع موظفيها من الاعتصام مع المتظاهرين

2019/10/28 | 22:54

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بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ بغداد

شدد مجلس الامن الوطني، الاثنين، على إتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ امن وارواح المواطنين والقوات الامنية والممتلكات العامة والخاصة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس الامن الوطني، عقد

بغداد اليوم _ بغداد

كشف رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، سبب دعوة البرلمان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أو من ينوب عنه، للحضور إلى جلسته التي عقدت اليوم الاثنين.

وقال الحلبوسي، خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر&q

بغداد اليوم ـ بغداد

أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاثنين، أن يوم غداً الثلاثاء، سيشهد قراءة قانون يتعلق بإلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين.

وقال الحلبوسي خلال إستضافته في برنامج "وجهة نظر"، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاس

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