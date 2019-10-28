مجلس الأمن الوطني يشدد على إتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن وارواح المواطنين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة

2019/10/28 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمن الوطني، اليوم الاثنين، جلسة غير إعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.

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