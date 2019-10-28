الأمن الوطني يناقش بجلسة

2019/10/28 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد مجلس الأمن الوطني، اليوم الاثنين، جلسة غير إعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي.

وبحث المجلس أداء القوات الأمنية واجباتها لتأمين حماية المتظاهرين والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، وشدد المجلس على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المحرضين والمخربين الذين يعتدون على القوات الأمنية والمواطنين والممتلكات والمؤسسات الحكومية ومقرات الأحزاب.

كما ناقش المجلس عملية قتل زعيم داعش حسب المعلومات التي حصل عليها جهاز المخابرات الوطني العراقي من خلال القبض على مقربين منه، وأثنى المجلس على دور الاجهزة الأمنية والاستخبارية في التوصل الى المعلومات التي أدت الى تصفيته.

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