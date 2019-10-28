رشيد غويلب - بعد أربع سنوات من سلطة الليبراليين الجدد / الارجنتين .. تحالف اليسار يعود بقوة الى سدة الحكم

2019/10/28 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب حسم البرتو فرنانديز مرشح قائمة "جبهة للجميع" اليسارية سباق انتخابات الرئاسة في الارجنتين في جولة الانتخابات الأولى التي جرت أمس الاول الاحد.وحصل المرشح اليساري، بعد فرز 97,2 في المائة من أصوات الناخبين، على 48,1 في المائة، مقابل 40,4 لمنافسه مارسيو ماكري، المرشح الرئيس عن معسكر اليمين ورئيس البلاد المنتهية ولايته.وحل مرشحان آخران في المرتبة الثالثة والرابعة، وحصلا على التوالي على 6,2 و2,2 في الم......

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