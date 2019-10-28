مجلس الأمن الوطني يشدد على إتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن وارواح المواطنين

2019/10/28 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

شدد مجلس الأمن الوطني، اليوم الاثنين، على إتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن وارواح المواطنين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "مجلس الأمن الوطني، عقد، جلسة غير إعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبدالمهدي، وبحث المجلس أداء القوات الأمنية واجباتها لتأمين حماية المتظاهرين والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".

وشدد المجلس، وفقا للبيان على "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المحرضين والمخربين الذين يعتدون على القوات الأمنية والمواطنين والممتلكات والمؤسسات الحكومية ومقرات الأحزاب".

وناقش المجلس "عملية قتل الارهابي زعيم عصابة داعش حسب المعلومات التي حصل عليها جهاز المخابرات الوطني العراقي من خلال القبض على مقربين منه"، مثنيا على "دور الاجهزة الأمنية والاستخبارية في التوصل الى المعلومات التي أدت الى تصفيته".

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