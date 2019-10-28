مطار بغداد: حظر التجوال لن يؤثر على حركة الملاحة الجوية والرحلات ستقلع في مواعيدها

2019/10/28 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت إدارة مطار بغداد الدولي، مساء اليوم الاثنين، أن حركة السفر والمسافرين تسير بصورة طبيعية بلا تأخير لمختلف شركات الطيران العاملة في المطار.

وذكر بيان لإدارة المطار تلقت "الغد برس" نسخة منه أن "حركة السفر والمسافرين في المطار تسير بصورة طبيعية ونظامية، ولا يوجد أي تأخير او تأجيل لمواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران".

وأضاف البيان " تؤكد أدارة المطار بأن حظر التجوال الذي سيفرض مساء هذا اليوم بحسب توجيهات قيادة عمليات بغداد، لم يوثر على تنقلات المسافرين وتجوالهم باتجاه المطار من خلال ابراز بطاقة السفر على جميع السيطرات والقطوعات الأمنية التي ستسهل حركة ذهابهم باتجاه المطار".

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