2019/10/28 | 23:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس / بغداد
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اعلن مجلس الأمن الوطني في اجتماع عقده برئاسة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، إتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن وارواح المواطنين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأمن الوطني :اتخذنا الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن ) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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