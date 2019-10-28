مجلس الأمن الوطني :اتخذنا الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن  

2019/10/28 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد

اعلن مجلس الأمن الوطني في اجتماع عقده برئاسة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، إتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن وارواح المواطنين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.

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