سلطة المطار تطمأن المسافرين: حظر التجوال لن يؤثر على الرحلات  

2019/10/28 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

اكدت ادارة مطار بغداد الدولي ان قرار فرض حظر التجوال لا يؤثر على تنقلات المسافرين وحركتهم .

وقالت ادارة المطار ، ان ” حركة السفر طبيعية ونظامية ، ولايوجد تأخير او تأجيل في مواعيد الرحلات اليومية “، مشيرة الى ان ” بطاقات السفر تسمح بالتنقل الى المطار ومغادرته خلال حظر التجوال “.

واضافت ان ” بامكان المسافرين ابراز بطاقات سفرهم الى الحواجز الامنية لتسهيل ذهابهم الى المطار خلال ساعات حظر التجوال “.

وكانت قيادة عمليات بغداد قررت فرض حظر التجوال للاشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها ، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة مساء هذا اليوم، ولغاية الساعة السادسة صباحا وحتى إشعار اخر، من اجل حماية المتظاهرين ومنع المندسين من استهدافهم.

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