وزارة الدفاع: المنتسبون الذين اعتدوا على المتظاهرات لا يمثلون الجيش العراقي

2019/10/28 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت وزارة الدفاع التجاوز على متظاهرات شمالي العاصمة بغداد، مؤكدة أن المنتسبين الذين اعتدوا على المتظاهرات شمالي العاصمة بغداد لا يمثلون الجيش العراقي.

وذكرت الوزارة في بيان إن المنتسبين العسكريين الذين قاموا بالاعتداء على المتظاهرات بالضرب في حي البنوك ببغداد، لا يمثلون الجيش العراقي الذين ضحوا بدمائهم فداءً للوطن، مبينة أن واجب الوزارة الاساسي هو الدفاع عن حياض الوطن من أي اعتداء خارجي.

ودعت الوزارة كافة منتسبيها قادة وامرين وضباطاً ومراتب الى الالتزام بحماية ابناء الشعب عامة والمتظاهرين خصوصا والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة.

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