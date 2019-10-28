مراسل “كلكامش “: ساحة التحرير تكتظ بالمتظاهرين الوافدين توا للمشاركة في الاحتجاجات

2019/10/28 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال مراسل “كلكامش برس” ان توافد المئات من المواطنين مساء اليوم الى جموع المتظاهرين المحتجيـن في ساحة التحرير وسط العاصمـة لليوم الرابع على التوالي ، للمطالبة بالاصلاحات ومحاسبة الفاسدين وسراق المال العام .

وكانت قيادة عمليات بغداد قررت فرض حظر التجوال للاشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها ، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة مساء هذا اليوم، ولغاية الساعة السادسة صباحا وحتى إشعار اخر، من اجل حماية المتظاهرين ومنع المندسين من استهدافهم.

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