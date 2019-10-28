المجلس الوزاري للخدمات يكلف شركة الفاو بإكمال المجمع السكني في قضاء الشطرة

2019/10/28 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقد المجلس الوزاري للخدمات، اليوم الإثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة، وزيرالتخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، وجرى خلال الجلسة بحث الواقع الخدمي في عموم المحافظات واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأقر المجلس في بيان تلقته "الغد برس"، "تكليف شركة الفاو الهندسية العامة بإكمال المجمع السكني في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، كما خول المجلس وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بتنفيذ مشروع النظام البرمجي المتكامل والعدادات الذكية والجباية الإلكترونية عن طريق الاستثمار وفقاً لقانون الاستثمار بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة".

وتابع انه "هذا وشهدت الجلسة اتخاذ عدد آخر من القرارات تضمنت تنفيذ مشاريع ماء ومجاري ومشاريع خدمية أخرى في عدد من المحافظات".

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