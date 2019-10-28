بوغبا يغيب حتى كانون الاول المقبل

2019/10/28 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

قال النروجي أولي غونار سولسكيار مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي ان لاعب وسط فريقه بول بوغبا المصاب في كاحله، سيغيب عن الملاعب حتى كانون الأول المقبل.

وقال سولسكيار فس تصريحات تلفزيونية تابعتها " الغد برس " ان ، " ان بوغبا غائب عن الملاعب منذ فترة ليست بالقصيرة ولن يعود الى اللعب قبل شهر كانون الاول المقبل ".

وأضاف ، " بوغبا يحتاج الى الوقت الكافي منزاجل التعافي تماما ، وبالتالي لا يتوقع ان يتواجد في مباراة شيفيلد يونايتد في ال ٢٤ من تشرين الثاني المقبل ".

هذا واصيب بوغبا بكاحله في شهر تموز الماضي أمام ساوثمبتون في الدوري الانكليزي ، وغاب عن صفوف مانشستر يونايتد و المنتخب الفرنسي منذ ال ٣٠ من أيلول الماضي.





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