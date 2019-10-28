محافظ واسط اول محافظ يتخذ قرارات بعد حل مجالس المحافظات

2019/10/28 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي اليوم الاثنين، جملة قرارات استجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة بعد قرارات مجلس النواب الخاصة بحل مجالس المحافظات ومنح صلاحيات للمحافظين تحت اشراف البرلمان.

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