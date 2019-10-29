العبادي يقترح تشكيل حكومة مؤقتة وانتخابات مبكرة ومفوضية جديدة لحل الازمة

2019/10/29 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس /بغدادطرح رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ، مبادرة لحل الازمة الحالية ، تضمنت إقالة الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة ترأسها شخصية مستقلة.

وتضمنت المبادرة: ” انتخابات مبكرة بقانون نزيه ومفوضية جديدة واشراف اممي ، ونبذ المحاصصة وتشكيل حكومات مستقلة وكفوءة ، وحصر السلاح بيد الدولة وتجريم اي كيان مسلح خارجها ، فضلا عن آصلاح جذري للقضاء وتشكيل محكمة قضائية للفساد من قضاة نزيهين ومستقلين، وتعديل الدستور، واعادة نظر شاملة بسياسات الدولة، واستعادة الهوية والارادة الوطنية”.

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