مجلس القضاء الأعلى يفضح «فساد» سلطة حيدر العبادي واستغلاله لمنصبه

2019/10/29 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق اتهم مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف #النصر #حيدر_العبادي بـ«مشاركة وزراء حكومته الفاسدين في جرائمهم، واستغلال منصبه سابقاً لأغراض خاصة».وقال المتحدث […]

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