ثلاث قرى مسيحية وايزيدية تحصل على الكهرباء بدعم من USAID

2019/10/29 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ سهل نينوى قامت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID ضمن برنامج مبادرة صمود المجتمع العراقي تعافي ICRI Taafi باعطاء مولدة بحجم 400KV لقرية بيبان الايزيدية ومولدة بحجم 100 KV لكل من قرية كرماوا وداشقوتان المسيحيتين وتم التعاون في هذا المشروع مع جمعية بيبان الخيرية وتم اختيار هذه المناطق كون موالداتها تدار من قبل الاهالي …

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