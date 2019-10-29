أمينة النقاش - نحو نظام عربى جديد

2019/10/29 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أمينة_النقاش نجحت سوريا فى الإسكندرية،و تم إفشالها فى القاهرة ..حصدت سوريا، عن جدارة، على نصيب الأسد من جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائى، وخرجت من الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية خالية الوفاض، اللهم من بيان إدانة شديد اللهجة ضد الغزو التركى لحدودها الشمالية.وفى بيانها اعتبرت جامعة الدول العربية العدوان التركى خرقا لمبادئ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الداعية لوحدة واستقلال سوريا، وحثت الم......

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