ترامب يرفع السرية عن صورة الكلب الذي تعقب البغدادي حتى مقتله

2019/10/29 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر الرئيس الأميركي الاثنين صورة للكلب الذي تعقب أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في النفق الذي هرب إليه عندما حاصرته قوات أميركية خاصة السبت في إدلب شمالي سوريا.





وقال ترامب في تغريدة "رفعنا السرية عن صورة الكلب الرائع (اسمه لا يزال مصنفا سريا)، الذي قام بعمل عظيم في القبض على زعيم داعش أبو بكر البغدادي وقتله.

وكان الرئيس ترامب قد تحدث لدى إعلانه الأحد عن مقتل البغدادي عن إصابة كلب الذي أطلقته القوات الخاصة الأميركية في إثر البغدادي، وقال إن الكلب أصيب في العملية.

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