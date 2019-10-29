2019/10/29 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ نينوىافاد مراسل “كلكامش برس “في محافظة نينوى ،نقلا عن مصدر امني بتطويق قوات سوات مبنى مجلس المحافظة ،على اثر قرار مجلس النواب بحل مجالس المحافظات ،

واضاف بان القوة مازالت تحيط بالمبنى تمهيدا لاستلامه رسميا صباح الثلاثاء .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات من “سوات” تطوق مبنى مجلس محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات من “سوات” تطوق مبنى مجلس محافظة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).