نائب يفقد أعصابه بتغريدة على تويتر: والعباس الحكومة ثبتت 98 مدير عام بالمحاصصة ويستغلون الظرف يمشون “ربعهم”

2019/10/29 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق كشف النائب عن تحالف الفتح، محمد صاحب الدراجي، في تغريدة على تويتر، حقيقة المدراء العامين الذين أصدرت أمانة مجلس الوزراء، أمس الاثنين، أوامر تعيينهم على مختلف الوزارات.وقال الدراجي في تغريدته التي كتبها باللغة العامية، “مو كالو اهلنا قبل.عرب وين طنبورة وين؟ الدنيا محتركه ومجلس الوزراء يثبت ٩٨ مدير عام ، والعباس […]

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